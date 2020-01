Il est actuellement l’un des noms les plus chics de l’électro. Musicien, DJ et producteur, Charlotte Gainsbourg, Frank Ocean, ou encore la maison Saint Laurent, et les cinéastes Romain Gavras et Quentin Dupieux se l’arrachent. SebastiAn est l'invité d'Augustin Trapenard.

SebastiAn © Getty

Il est le petit génie de l'électro française. Il y a huit ans, paraissait son premier album Total. Après des collaborations par dizaines, il faisait son retour avec Thirst, début novembre. Un album qui donne soif, à l'éclectisme époustouflant. On parle de violence, de sons, d'électro, de machines, d'instruments, de création, de Serbie, avec SebastiAn invité de Boomerang.

Extraits de l'émission

"J’ai grandi une partie de mon enfance à Belgrade. Cette ville, entre architecture viennoise et soviétique, se retrouve dans mon album, un mélange de brut et de romantisme"

"La musique est une aliénation, une astreinte à des contraintes systématiquement supérieures"

"Lorsque je compose, j’essaye de passer le moins possible par la case cerveau. La distance critique et le recul ne sont pour moi que des freins à ce que j’essaye d’atteindre."

Carte blanche

Pour sa carte blanche SebastiAn a composé un morceau inédit.

Programmation musicale

SEBASTIAN / SPARKS - Handcuffed to a parking meter