Il y a trente ans, jour pour jour, elle perdait son père dont le fantôme omniprésent n’a depuis jamais cessé de l’accompagner de son ombre, de sa voix et de ses mots. Ce matin, elle est venue nous parler de lui – et d’elle, un peu aussi. Charlotte Gainsbourg est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Charlotte et Serge Gainsbourg © AFP / Eric Caro

Trente ans après la disparition de Serge Gainsbourg, elle est venue nous parler d'un père qui demeure pour elle un mystère et d'un artiste qui a révolutionné la chanson française. Elle évoque ses démons, ses doutes, ses errances, mais aussi sa timidité et son humour, ainsi que leur relation si particulière, au gré d'archives de l'INA et de la RTBF. Charlotte Gainsbourg est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

Serge Gainsbourg : Serge Gainsbourg dit que pendant des années, on lui a demandé qui il était. Vous avez fini par le savoir, vous qui était ?

Charlotte Gainsbourg : C'est exactement ce qu'il décrit une timidité déguisée en agressivité par moments. Quelqu'un de plutôt secret et d'infiniment touchant.

Pendant très longtemps, entendre sa voix c'était pour vous quelque chose d'impossible?

Encore aujourd'hui. Je me suis blindé. Je me suis protégé parce que c'était trop douloureux.

La voix a quelque chose de tellement vivant. C'était me torturer que de l'écouter.

Qu'est ce qu'elle raconte, sa voix? Qu'est ce qu'elle vous raconte?

Il y a un charme qui se dégage, qui n'a jamais diminué, qui exprime toute sa beauté. Il y a quelque chose. Il a une personnalité tellement à part.

Vous avez parlé de sa timidité. Il en parle lui aussi. Qu'est ce qui pour vous faisait de Serge Gainsbourg un grand timide?

Une part de l'enfance qu'il n'a jamais quittée. Un rapport aux femmes. Un rapport à son physique dont il a souffert, jusqu'à s'en servir, évidemment, mais ça été, je pense, très douloureux.

Diriez vous que c'est quelque chose qui se transmet de père en fille ?

C'était quelque chose dont je n'arrivais pas du tout à me débarrasser. Mais je ne m'en sortais pas avec sa provocation. Je n'ai pas eu les mêmes ressources et j'ai pas eu les mêmes outils. Donc, oui, sans doute, une timidité qui s'est transmis, mais gérée différemment.

Très tôt, il a eu envie de créer avec vous, de vous intégrer à ses projets. Quel regard avez vous le sentiment qu'il portait sur vous? Comment il vous voyait?

Je pense que j'étais assez mystérieuse à ses yeux, qu'il avait peur de moi. Il avait peur de mes colères. Je faisais la gueule. C'est terrible, en fait, d'avoir un enfant qui fait la gueule parce que ça pouvait durer très, très longtemps.

Il vous considérait comme une artiste ?

Il considérait tout le monde comme des artistes, donc je pense que tout était bon à prendre. Il ne voulait pas de chanteurs professionnels. Ce n'était pas ça qui l'intéressait.

Il cherchait des accidents, il cherchait des imperfections. Lui était perfectionniste, mais il fallait que nous, on ne le soit pas. On était des bons outils pour lui.

Et je comprends maintenant que de travailler avec ses enfants, c'est quelque chose d'assez magique.

Charlotte forever

J'étais tellement flatté quand il m'a écrit un album entier. Mais on n'en a pas discuté. C'est ça qui est marrant parce qu'aujourd'hui on discute beaucoup avec les enfants. On est très à l'écoute. C'était juste tellement facile. il a décidé de créer un album. J'étais très heureuse. Il a pris ma tessiture de voix sur son piano. Ça a duré dix minutes. Et puis, il est parti écrire de son côté. J'avais rendez vous en studio.

Quelle équipe? Quel duo! Est ce que vous avez le sentiment d'avoir formé avec lui ?

C'est marrant parce qu'on parle jamais de nous, de mon père et moi comme d'un duo. Pour moi c'est très touchant parce que c'est vraiment un amour tellement précieux. C'est quelque chose bien sûr qui a disparu trop tôt. Il est mort quand j'avais 19 ans. Je n'étais pas pas prête du tout. Même si on n'est jamais. En tout cas, on a eu un rapport très innocent de père / fille. Ce qu'on dit dans Lemon Incest : un amour très pur et très beau.

Vous l'aimez cette chanson?

Je l'aime beaucoup parce que de mon côté, elle est tellement innocente, ça s'entend.

Et il y a tellement de rigueur chez lui. Bien sûr il joue avec la provocation. Mais il est excessivement sincère et honnête dans son propos. Cette chanson, Lemon Incest, je voudrais la chanter à nouveau et en même temps, c'est vrai aujourd'hui, je comprends que ça soulève..... C'est un sujet tellement choquant que c'est délicat en fait, c'est très délicat.

Quand vous entendez une de ces musiques à la radio, par exemple, vous vous dites quoi ?

En fait, c'est terrible parce que depuis 30 ans, je zappe dès que je l'entends, dès que je le vois à la télé. Donc, les premières mesures de ces chansons, je les connais toutes parce qu'il faut vite que je change avant que sa voix n'entre.

Vous disiez J'ai plein de choses à rattraper.

Oui, parce qu'il est tellement incroyable. Très moderne et en même temps, avec une rigueur très à l'ancienne. Parce que lui baigne dans la musique classique, la poésie. Il se sert d'un langage très moderne, mélangé à une finesse à l'ancienne.

La reconnaissance

C'était très, très important et comme c'est venu très tard. Il a commencé à avoir un vrai succès pour lui. Il avait 50 ans passés. Il n'en revenait pas. C'était surtout les jeunes qui le touchaient plus que tout. De toucher un public de jeunes. Mais après, je pense qu'il a été blessé de ne pas être reconnu pour Melody Nelson et d'autres d'autres albums. C'est ce qui a fait la beauté de son personnage aussi, c'est le fait de ne pas avoir eu de succès pendant si longtemps.

Dans sa musique, il a connu des blocages votre père ?

Je ne sais pas. C'est tellement des choses que j'aurais aimé savoir. J'ai tellement de questions sur justement ses méthodes.

Je le voyais avec son dictionnaire de rimes tout le temps. Ça, c'était vraiment quelque chose dont il avait besoin.

Après, je ne sais pas s'il avait besoin d'alcool. Je pense que oui, mais je ne sais pas à quel point. Et justement, je pense qu'il arrivait à écrire parfois quand il n'était pas chez lui, sur des tournages de ma mère. Elle me raconte qu'il pouvait la suivre partout sur ses tournages à elle parce qu'il écrivait. Je me souviens qu'il sifflait ses mélodies sur un dictaphone. Il nous faisait écouter des débuts de mélodies sur son piano. Il fallait qu'on sélectionne et qu'on mette des croix sur ce qu'on préférait. C'est peut être plus tard que j'ai été tellement flatté qui que mon avis lui importait.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Charlotte Gainsbourg a choisi de lire "Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve".

