Ses lignes, ses volumes et ses jeux de lumière en ont fait l’un des plus grands architectes de notre temps. Parmi ses réalisations les plus emblématiques, le musée Guggenheim à Bilbao, ou encore la Fondation Louis Vuitton à Paris. Frank Gehry est l'invité d'Augustin Trapenard.

Frank Gehry en 2017 à Los Angeles © AFP / John Sciulli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Son histoire est celle d'une ascension hors du commun.

En une trentaine d'années, il s'est imposé comme l'un des plus grands architectes au monde.

Il s'est passionné par la designer, architecte et artiste Charlotte Perriand, dont l'exposition Le monde nouveau de Charlotte Perriand ouvre ses portes aujourd'hui à la Fondation Vuitton.

On parle chaise, de nom, de lignes, de mains, de matières avec Frank Gehry, invité de Boomerang.

Extraits de l'entretien

"L’architecture en mouvement que je conçois est un moyen d'exprimer le monde de plus en plus rapide dans lequel nous vivons"

"Le travail d'architecte est une coordination entre la vision et la main. C'est intuitif et imprévisible. Soudain avec le dessin et les maquettes, on découvre quelque chose".

"Les étudiants en architecture ont une signature dès leurs premiers cours. Ils doivent ensuite accepter qui ils sont visuellement. Car se donner la permission d'être fait partie du métier d’architecte"

"Créer une architecture en courbe, c'est peindre avec la lumière"

"Les poissons sont profondément architecturaux. C'est en regardant leurs manières de bouger que j'ai commencé à utiliser les courbes dans mes créations"

La Fondation Louis Vuitton (Paris) vue du ciel © AFP / Gérard Julien

Musée Guggenheim (Bilbao) © AFP / MOIRENC Camille / hemis.fr / hemis.fr / Hemis

"Alter Zollhof", centre d'art et de communication à Düsseldorf (Allemagne) © AFP / FRANK RUMPENHORST / DPA / dpa Picture-Alliance

