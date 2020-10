Sa voix d’écorché vif, ses mélodies mélancoliques, et ses ambiances sophistiquées matinées de folk, vous donnent la chair de poule depuis une dizaine d’années. Son 7ème album, "Anagnorisis" vient de paraitre. Une mosaïque de sons et d’identités, épurée et cadencée. Asaf Avidan est l'invité d'Augustin Trapenard.

Asaf Avidan en septembre 2020 à Paris © AFP / JOEL SAGET

Né en Israël, son titre "One day / Reckoning song" l'a fait connaitre du monde entier. Sa voix immédiatement reconnaissable est celle d'un homme qui n'a jamais cessé de renaitre de ses cendres. Avec "Anagnorisis" son septième album, il nous parle d'une identité multiple, de retour à l'état sauvage et d'harmonie. Asaf Avidan est dans Boomerang.

Retrouvez les dates de concert d'Asaf Avidan en cliquant ici.

Programmation musicale

ASAF AVIDAN - Lost horse

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Asaf Avidan a choisi de chanter un titre extrait de la bande originale de Pocahontas de Walt Disney.