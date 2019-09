Voilà plus de dix ans que l’on attendait un nouvel album de chansons originales. Le quinzième, "Âme fifties", sortira le 18 octobre prochain. En attendant, on écoute en boucle, les deux premiers titres révélés vendredi. Alain Souchon est l'invité d'Augustin Trapenard.

Alain Souchon en septembre 2018 © Getty / Stephane Cardinale - Corbis

Il est l'un des chanteurs préférés des Français.

Son quinzième album est l'un des attendus de la rentrée d'automne. Il y chante le spleen, le présent et les sentiments.

On parle de la rentrée des classes, de solitude, de modernité, de paternité, mais aussi de guitare, du temps qui passe et de cafard capillaire avec Alain Souchon, invité de Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Alain Souchon a choisi d'interpréter, en exclusivité et en direct, "Un terrain en pente", un titre inédit de son nouvel album "Âme Fifties"

Extraits de l'émission

"J’ai un rapport assez naïf à la musique. Je veux une chanson qui raconte une histoire"

"J'ai toujours eu envie d'écrire des chansons, tout en pensant que c'était un rêve insensé. Puis j'ai rencontré Laurent Voulzy".

"Adolescent, je me demandais ce que j'allais faire de ma vie. On m'a envoyé en Angleterre passer mon bac. Finalement, j'ai travaillé dans un pub et j'ai découvert les Beatles"

"La nostalgie est une connerie. Ce n'était pas mieux avant"