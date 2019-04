Elle est autrice et dessinatrice. Ses variations sur les œuvres de Flaubert ou de Thomas Hardy ont fait de son trait si précis l’un des plus reconnus outre-Manche et dans notre pays. Son nouveau roman graphique, "Cassandra Darke", sort demain aux éditions Denoël. Posy Simmonds est l'invitée d'Augustin Trapenard.

On lui doit Gemma Bovery ou encore Tamara Drewe. Son nouveau roman graphique, Cassandra Darke sort demain. Le portrait tendre et sans concession d'un certain visage de la Grande Bretagne.

Posy Simmonds est aussi l’invitée de la cinquième édition du festival Pulp à Marne La Vallée qui lui consacre une exposition et ouvrira ses portes ce week end.

On parle de Brexit, de francophilie, de littérature, d'observations, de traits et d'humour avec Posy Simmonds, invitée de Boomerang.

Comment dessiner Cassandra Darke, la leçon de dessin de Posy Simmonds

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Posy Simmonds a choisi de faire entendre la voix de Simone de Beauvoir.

