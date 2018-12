Il est l'un des comédiens et humoristes les plus populaires. “Fifty Fifty” son cinquième seul en scène est en tournée dans toute la France. Ce matin, on l'interroge autrement. De l'émotion, de la surprise et de l'humour, avec Franck Dubosc, invité d'Augustin Trapenard.

Franck Dubosc, humoriste, acteur et réalisateur français, lors de son discours à la 42ème cérémonie des Césars (Salle Pleyel, Paris, France, 21 février 2017). © AFP / Bertrand Guay

_Camping_, au cinéma, en a fait un des acteurs les plus populaires de ces dernières années, mais c'est d'abord sur les planches qu'il s'est découvert une vocation. Fifty fifty son nouveau seul en scène est actuellement en tournée dans toute la France. Franck Dubosc est l'invité d'Augustin Trapenard.

J'ai pris position pour les gens qui souffrent. Je ne suis qu'un artiste, mais les gens en confiance en nous. Coluche avait déjà ouvert une brèche.

J'ai cessé d'avoir honte de mes origines et de la condition de mes parents lorsque j'ai commencé à gagner de l'argent. Mon père faisait ma feuille d'impôt mais un jour, j'ai refusé qu'il ajoute des chiffres plus importants que les siens.

L'envie d'être connu, de gagner de l'argent a laissé place à une envie sincère d'être acteur. Je voulais qu'on aime ce que je faisais.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Franck Dubosc a choisi la voix de Philippe Noiret, dans L'horloger de Saint Paul de Bertrand Tavernier.

Programmation musicale :