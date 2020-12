À sa manière, depuis une petite quinzaine d'années, elle nous accompagne dans nos désirs, nos danses, nos plaisirs et nos errances. "L’ère du Verseau", son quatrième album est sorti en septembre. Introspectif et festif. Pop et Pointu. Yelle est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Julie budet alias "Yelle", 2015 © Maxppp / TIBOUL

Née à Saint-Brieuc, où elle vit et travaille avec son compagnon de scène DJ Grand Marnier, elle est peut-être l'une des bretonnes la plus célèbre au monde. Elle est aussi une artiste inclassable. Son nouvel album, L'ère du Verseau, vient de paraitre. En attendant sa tournée, plusieurs fois repoussée, il vous reste encore la possibilité de danser dans votre chambre ou votre salle de bain ! Yelle est dans Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Yelle a préparé une reprise du Carnet à spirales, de William Sheller.

Programmation musicale

YELLE - J'veux un chien