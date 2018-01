Il est l’un des acteurs britanniques les plus reconnus de sa génération. Dans "Les heures sombres", en salles aujourd'hui, il incarne un Winston Churchill plus vrai que nature - un rôle qui pourrait bien lui valoir une statuette lors des prochains Oscars. Gary Oldman est l'invité d'Augustin Trapenard.

Gary Oldman est Churchill © AFP

Il était dans le Dracula de Coppola, dans le Léon et Le cinquième élément de Luc Besson, mais aussi dans les Harry Potter en tant que Sirius Black, ou encore dans les dernières versions de Batman. Dans Les heures sombres de Joe Wright, il campe une icône de l'histoire britannique, Winston Churchill. Un film à la gloire de l'Angleterre et de la langue anglaise.

Programmation musicale

Queen, We will rock you / Mc Solaar, Géopoétique