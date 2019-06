Son flow, sa langue et parfois ses frasques en ont fait l’un des rappeurs les plus populaires, les plus influents et les plus inventifs, de ces vingt dernières années. Souvent cash, il n’en demeure pas moins insaisissable. Booba est l'invité d'Augustin Trapenard.

Booba © Nicolas Rivals

Booba

Duc de Boulogne pour les uns, B2OBA pour d'autres, il est sans conteste le rappeur le plus établi, influent et controversé aujourd'hui en France.

Il y a quelques semaines, il sortait un nouveau titre, Arc en ciel.

Il était, hier, au festival We Love Green.

Booba sera en concert le 6 juillet au festival Les ardentes à Liège, et le 18 juillet aux Vieilles charrues de Carhaix.

On parle de poète maudit, de chanson française, de rap, de Sénégal avec Booba, invité exceptionnel de Boomerang.

Programmation musicale

Booba - Arc en ciel

Booba - DKR