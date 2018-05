Depuis la sortie de son mini album, "Monstre d’amour", l’année dernière, elle est considérée comme la nouvelle révélation de la scène française. "Sainte Victoire", c’est le nom de son premier album, tout en ombres et lumières, tons froids et chauds, gravité et légèreté. Clara Luciani est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Clara Luciani au Fnac live festival © Getty / David Wolff - Patrick

Jeune. Brune. Voix grave et assurée. Auteure compositrice d'un premier album dont les dix chansons perforent le cœur comme autant de flèches embrasées. Elle a pleuré mais la vie continue. Désormais c'est elle qui mènera l'offensive et dansera jusqu'au bout de la nuit. Son premier EP Monstre d’Amour auréolé de tant de louanges était un indice. Ce premier album en est la preuve. Clara Luciani a un don pour l'écriture, celui de transposer le récit personnel en une valeur universelle. Une écriture qui possède la patine des chanteuses passionnelles avec lesquelles elle a grandi, de Françoise Hardy à Lana Del Rey en passant par Barbara, Blondie ou Nico.

Tour à tour féline et passionnée (Eddy, Monstre d’Amour), introspective et insaisissable (Les Fleurs, Dors, On ne Meurt pas d’Amour), féminine et féministe (La Grenade, Drôle d’Époque), vindicative et véhémente (La Dernière Fois, Comme toi), cette jeune femme a du caractère. Derrière la madone se cache un animal, une créature multiple au balancement perpétuel, un monstre d'amour capable d'envier la beauté muette des fleurs comme de cacher en son sein une grenade.

Comme lorsque à peine sortie du lycée elle décide de tout plaquer

La fac comme son Marseille natal, pour intégrer le groupe La Femme et enchainer les concerts pendant deux années. Elle écrit ensuite ses propres chansons et se fait remarquer en devenant la lauréate du dernier Festival inRocKs Lab.

En travailleuse forcenée, Clara Luciani a multiplié les collaborations à un rythme effréné au cours de ces derniers mois. De participations discographiques (Nekfeu Avant tu riais, La Femme, Nouvelle Vague) en rencontres scéniques (Raphaël, Benjamin Biolay, Alex Beaupain, Bernard Lavilliers), elle a aussi donné plus d'une centaine de concerts, en groupe comme parfois seule à la guitare électrique.

Clara l'a bien compris ; la réussite réside dans l'art de savoir s'entourer. En musicienne versatile et exigeante, elle a confié la réalisation et les arrangements de son premier album à Ambroise Willaume (SAGE, Revolver, Woodkid), Benjamin Lebeau (The Shoes, Julien Doré, Raphael) et Yuksek (remixer de Likke Li, Lana Del Rey, Brigitte).

Si elle se défend d'être une femme de son époque, elle est pourtant une femme d'aujourd'hui

Après s'être, un temps, glissée dans les pas de ses ainés, Clara Luciani est désormais en marche pour marquer de son empreinte la nouvelle pop française. Une Sainte-Victoire.

