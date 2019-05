Il est humoriste et auteur. Son autobiographie, "Dites à mon père que je suis célèbre" vient de paraître. Il s'y livre comme jamais et dit tout des errances comme des fulgurances. Pierre Palmade est l'invité d'Augustin Trapenard.

Pierre Palmade © Maxppp / Eric Dulière / Nice Matin

À vingt ans, il part à la conquête de Paris et devient l'un des humoristes les plus célèbres de sa générations, écrivant pour les plus grandes de Jacqueline Maillant à Muriel Robin en passant par Dominique Lavanant, et jouant dans les salles les plus prestigieuses.

Dans "Dites à mon père que je suis célèbre", il raconte l'histoire d'un garçon qui voulait plaire à tout le monde à défaut de s'aimer lui-même.

On parle d'acceptation de soi, d'écriture, d'humour, de Sylvie Jolyet Anémone, avec Pierre Palmade, invité de Boomerang.

Programmation musicale

Charles Aznavour - J'me voyais déjà

Anderson Paak – King James