Comédienne, on ne la présente plus, les plus grands festivals internationaux l’ont déjà mise à l’honneur ! Elle sera, la semaine prochaine à l’affiche du nouveau film de Martin Provost, "La bonne épouse". L’histoire d’une école d’art ménager à l’aube de mai 68. Juliette Binoche est l'invitée d'Augustin Trapenard.

L’actrice française Juliette Binoche lors du 76e Festival du film de Venise, 2019 © AFP / VINCENZO PINTO

Dans "La bonne épouse", aux côtés de Yolande Moreau et Noémie Lvovsky, elle joue le rôle d'une femme dont les principes chavirent du jour au lendemain. "La bonne épouse", un instantané suranné, pétillant, engagé et plein de fantaisie sur la condition féminine, qui invite à s'interroger sur le corps, le geste et la profondeur.

On parle de Martine, de bonnes manières, d'éducation, de cinéma, de danse, de corps avec Juliette Binoche, invitée de Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Juliette Binoche a choisi de commenter la scène finale de Baie des Anges, de Jacques Demy.

Extraits de l'émission

"Mai 68 a été un retournement du bien et du mal, supprimant les interdits. Mais la révolution intérieure des femmes a surtout lieu plus tard, dans les années 1970…"

"Le monde du cinéma d’hier doit mourir. On ne peut pas construire à partir de cette médiocrité. Le cinéma, ce n’est pas les César : cette cérémonie était médiocre et déprimante. Il faut bâtir autrement."

"Les mythes me semblent importants car ils nous permettent de comprendre le récit de l’humanité. On est coupés de notre spiritualité. Pour moi, le manque est au niveau ontologique : il faut revenir au bon sens de l’être."

"C’est l’émotion qui fait le mouvement du corps, qui vient d’une nécessité intérieure. Mon but est d’ouvrir, à partir de ça, quelque chose d’intime et de secret chez l’autre."

