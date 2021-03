En une vingtaine d’années, autant de romans, et cinquante millions d’exemplaires écoulés dans le monde entier, on connaissait son gout pour le romantisme, le fantastique et la comédie. Avec "Le crépuscule des fauves", en librairie depuis hier, il nous surprend littéralement! Marc Lévy est l'invité d'Augustin Trapenard.

Avec Le crépuscule des fauves, deuxième volume de sa trilogie 9, en librairie depuis hier, il s'aventure du côté du roman d'espionnage et du thriller. Au programme, lanceurs d’alerte et complots à gogo, rebondissements en cascade dans un monde gangréné par un capitalisme malade. On parle d'aujourdhui avec Marc Lévy, invité de Boomerang.

Pour sa carte blanche, Marc Lévy a écrit un texte inédit en hommage à son père.

BARARA - Une petite cantate