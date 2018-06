Comédien, réalisateur et metteur en scène, il vient de présenter à Amiens sa version du "Triomphe de l'amour" de Marivaux. Une pièce où la scène de théâtre devient le terrain d’un jeu de masques dans lequel les points se marquent à coup de mots. Denis Podalydès est l'invité d'Augustin Trapenard.

Denis Podalydès © AFP / LOÏC VENANCE

Homme de théâtre hyperactif, il nous livre sa version du Triomphe de l'amour. On parle jeu d'acteur, art de la mise en scène, amour et sport.

Représentations du "Triomphe de l'amour"

22 au 25 mai 2018 Maison de la Culture d’Amiens

7 au 9 juin 2018 Printemps des Comédiens / Montpellier

15 juin au 13 juillet 2018 Théâtre des Bouffes du Nord (Du mardi au samedi à 20h30 + Matinées les samedis à 15h30)

20 et 21 juillet 2018 Châteauvallon, scène nationale

Programmation musicale

Peggy Lee, Let’s do it (let’s fall in love) / Clara Luciani, La grenade

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Denis Podalydès a choisi de lire un extrait du livre de Philippe Lançon, Le lambeau.