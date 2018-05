Il est le dandy le plus exquis, le plus polyvalent et le plus accueillant du cinéma français. Pour la troisième fois, il occupera le rôle de maitre de cérémonie au Festival de Cannes. À quelques jours de l'ouverture, il révèle ses secrets d'hôte presque parfait. Edouard Baer est l'invité d'Augustin Trapenard.

Edouard Baer © Maxppp / Jean-Baptiste Quentin

Depuis "Astérix Mission Cléopatre", ses talents pour l'improvisation sont connus de tous ! Dans cette émission, il revient sur son amour des mots, sa passion pour le cinéma, ainsi que sur les grands enjeux de la soirée d'ouverture du 71ème Festival de Cannes, qui aura lieu mardi 8 mai.

Programmation musicale

Edouard Baer, Je voudrais pas crever / The Weeknd, Hurt you

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Edouard Baer a choisi de répondre à la question préférée d'Augustin Trapenard !