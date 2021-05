Autrice, compositrice, interprète, elle décline l’héritage et la puissance d’une Piaf, d’un Brel ou d’une Barbara. En janvier dernier, elle était choisie pour représenter la France lors du concours de l’Eurovision. Verdict le 22 mai...Barbara Pravi est l'invitée d'Augustin Trapenard.

La chanteuse et musicienne Barbara Pravi en février 2021 © AFP / Joel Saget

Son histoire est celle d'une prise de conscience, d'une émancipation et d'un envol. Autrice, compositrice et interprète, elle chante l'intime d'une voix puissante, avec un charisme qui évoque celui des plus grands ! Le 22 mai prochain, elle représentera la France à l'Eurovision et tous les regards seront braqués sur elle. Son dernier EP, "Les prières" est disponible depuis mars. On parle de féminin, de voix et de passion avec Barbara Pravi, dans Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Barbara Pravi a choisi de reprendre "Comme d'habitude" de Claude François.

Programmation musicale

Barbara Pravi - Voilà