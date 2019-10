Il est l’un de nos plus grands écrivains et poètes. Auteur de "La lettre pourpre", "Une petite robe de fête" ou encore "L’inespérée". "Pierre," c’est le nom de son nouveau livre. Un court texte consacré au maitre de l’outre noir, Pierre Soulages. Christian Bobin est l'invité d'Augustin Trapenard.

Christian Bobin en 2011 © Getty / Ulf Andersen

Son oeuvre est celle d'un homme qui a fait le pari de l'émerveillement et de la simplicité.

Dans Pierre,(Gallimard) il raconte son voyage, depuis Le Creusot jusqu'à Sète, une nuit de Noël, pour rencontrer Pierre Soulages. Au gré de ce trajet, souvenirs, sensations et fantômes refont surface. Un texte envoutant qui interroge l'art d'être présent au monde.

Les éditions de l'Herne viennent de lui consacrer un cahier.

On parle de regards, de présences, d'âmes, de livres, d'angoisses, de peinture et de grâce, avec Christian Bobin, invité de Boomerang.

Extraits de l'émission

"Plus il y a d'images et moins on voit"

"Quand j'écoute Glenn Gould, cette musique, ce quasi-silence me renvoie au devoir commun que nous avons : être des anges"

"Les hommes créent par crainte de disparaître sans être jamais apparu"

"Un livre, c'est le compagnon invisible des jours et des nuits. C'est un homme, une femme qui nous entend et qui se met mystérieusement à nous parler"

"Faire un pas en arrière. Laisser l'ambition et les projets. Etre un pur regard. Et là, dans vos yeux, c'est la vie la plus belle qui s'engouffre"

"Résister c'est prendre appui sur ce qui existe vraiment, c'est ne pas donner la moindre chance au nihilisme régnant partout"

Programmation musicale

Nat King Cole – Boulevard of Broken Dreams

Angèle - Les matins