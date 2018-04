Il est philosophe et s'efforce d'ouvrir sa discipline à un public aussi large que possible, dans des ouvrages comme "La planète des sages" ou "La joie". Son nouveau livre "La confiance en soi" s'apprête à se substituer à tous vos ouvrages de développement personnel ! Charles Pépin est l'invité d'Augustin Trapenard.

Charles Pépin dans l'émission Vol de nuit en 2002 © AFP / FRANCK FIFE

Cultivez les bons liens

Entraînez-vous

Écoutez-vous

Émerveillez-vous

Décidez

Mettez la main à la pâte

Passez à l’acte

Admirez

Restez fidèle à votre désir

Faites confiance au mystère

En puisant dans les textes des philosophes et des sages, dans les travaux des psychanalystes et des psychologues, mais aussi dans l’expérience de grands sportifs, d’artistes ou d’anonymes, ce livre éclaire le mystère de la confiance en soi. Et nous montre le chemin pour avoir davantage confiance en nous.

Programmation musicale

David Bowie, Changes / Françoise Hardy, Un seul geste

Carte blanche

Comme carte blanche, Charles Pépin a choisi la voix de Jacques Brel.