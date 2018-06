Elle est française et joue la carte d’un anglais qui voyage et brise les frontières, comme en témoigne le succès mondial de son premier album "Zanaka". "Alright" c’est le titre du premier morceau extrait d’un nouveau disque qui paraitra fin aout, après une tournée estivale. Jain est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Jain en mars 2017 à Austin au Texas © Getty / Scott Dudelson

Elle fait partie des artistes françaises qui font danser le monde entier. Elle a fait son grand retour avec un nouveau single, "Alright", avant la sortie très attendue de son deuxième album, fin aout. Toujours plus de boucles, toujours plus de percussions, toujours plus de danse et un nouveau costume signé Agnès B.

Warm Up Tour

Plus d'informations sur le Warm up tour, la tournée de Jain, en cliquant ici



Programmation musicale

Jain, Alright

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Jain a choisi de reprendre "Gangsta's Paradise" Coolio.