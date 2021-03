Cette année, sa marque de prêt à porter AMI fête ses dix ans. Tout en sobriété, il décline le chic et la désinvolture sous toutes ses coutures pour l’homme et depuis peu pour la femme. À quelques jours de son défilé pour la semaine de la mode, Alexandre Mattiussi est l'invité d'Augustin Trapenard.

Le créateur de mode, Alexandre Mattiussi © AFP / GABRIEL MASEDA / NURPHOTO

Il a placé son travail de créateur sous le signe de l’amitié. Il habille l'homme et depuis peu la femme. Et c’est le féminin, d’ailleurs, qu’il mettra à l’honneur, lors du défilé de sa collection automne/hiver 2021-2022, qui aura lieu jeudi, dans la foulée de la semaine de la mode. On parle de ce qu'est un vêtement, des grands enjeux de la mode de demain, mais aussi de lignes et de mouvements avec Alexandre Mattiussi dans Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Alexandre Mattiussi a choisi de faire entendre la voix de Jacques Brel.

Programmation musicale

FRANCOISE HARDY – LE TEMPS DE L’AMOUR