Il y a six ans, il faisait paraitre le premier tome de "L’Arabe du futur" qui lui valait son deuxième Fauve d’Or à Angoulême. Le cinquième volume tant attendu de sa saga sort aujourd’hui. Et c'est un évènement. Riad Sattouf est l'invité d'Augustin Trapenard.

Riad Sattouf en 2020 au moment de la sortie du cinquième tome de L'Arabe du futur © Marie Rouge/Allary éditions

Il est l'auteur des La vie secrète des jeunes, des Cahiers d'Esther ou de la série Pascal Brutal ! Dans ce cinquième tome de L'Arabe du futur, il poursuit le récit de son enfance, et continue d'explorer l'âge ingrat qu'est l'adolescence ! Il raconte également ses premiers émois, ainsi que sa découverte de la bande-dessinée avec Bilal, Moebius et Druillet. Riad Sattouf est dans Boomerang.

EXTRAITS DE L'ENTRETIEN

Riad Sattouf : "Dans un pays extraordinaire comme la France, on a la chance de faire les livres qu’on veut faire. Je prends ça comme une responsabilité : profiter complètement de cette liberté d’expression."

"Dans la religion, le personnage du diable me fascine. Lucifer est à la fois le porteur du mal et de la lumière : on voit bien qu’il y a quelque chose de douloureux à amener du savoir, de la lumière dans la nuit du confort..."

"Dans mon petit village en Syrie, on apprenait des choses, mais on n’était pas formés à la liberté de penser. En France, c’était différent. On y enseigne quoi qu’il arrive, à l'école, ce que c’est que penser autrement."

Planche de L'Arabe du futur 5, Une jeunesse au Moyen-Orient (1992-1994) de Riad Sattouf / Allary Editions

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Riad Sattouf a écrit un texte inédit.

Programmation musicale

NIRVANA - Come As your Are

AYA NAKAMURA - Doudou

ALLER PLUS LOIN