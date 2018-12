Elle est musicienne, canadienne et convoque, célèbre et partage son héritage haïtien dans son dernier album « Radyo Siwèl ». Elle sera en tournée dans toute la France à partir de demain. Du féminin, de l’engagement, du déracinement de la guitare et de la joie, avec Mélissa Laveaux, invitée d’Augustin Trapenard.

Mélissa Laveaux sur la scène du FNAC Live, le 7 juillet 2018, Paris, France. © Getty / David Wolff - Patrick/Redferns

Avec ses albums « Camphor and Copper » et « Dying is a Wild Night » elle a su imposer sa voix dans le paysage musical français. Avec « Radyo Siwèl » paru en février dernier elle renouait avec son héritage haïtien pour un disque plus engagé que jamais. Mélissa Laveaux est l’invitée d’Augustin Trapenard.

Retrouvez toute les dates de concert de Mélissa Laveaux en cliquant ici.

Carte blanche

Pour sa carte blanche Mélissa Laveaux a préparé un medley de « Bohemian Rhapsody » de Queen et de « Sometimes I feel I am a motherless child »

Programmation musicale

Mélissa Laveaux - "Kouzen"