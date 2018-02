Il est l'un des acteurs les plus populaires du cinéma français. Il signe la réalisation d'une œuvre à la gloire du meilleur ami de l’homme, le troisième volet des aventures de "Belle et Sébastien". Le récit initiatique d'un enfant téméraire. Clovis Cornillac est l'invité d'Augustin Trapenard.

Clovis Cornillac au Festival du film de Dubaï en décembre 2017 © Getty / Vittorio Zunino Celotto

"Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne.

Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son amie et ses petits..."

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Clovis Cornillac a choisi de lire un extrait du Miracle Spinoza de Frédéric Lenoir.

Programmation musicale

Nino Ferrer, Mirza / Durand Jones, The indications, Smile