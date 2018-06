Il est cinéaste et depuis plus de 25 ans, il filme avec précision, intensité et humanité,des personnages qui peinent à trouver leur place dans la société française. Il y a deux ans, son triomphe au César avec "Fatima" nous invitait à redécouvrir l’ensemble de son oeuvre.Philippe Faucon est l'invité d'Augustin Trapenard

Il est le cinéaste des invisibles. À travers chacun de ses films, il saisit avant tout le monde, quelque chose de notre époque et de notre société.

Le festival international du film de la Rochelle rendra hommage à son oeuvre du 29 juin au 9 juillet.

Une anthologie de son travail de cinéaste, édité chez Pyramide, vient de paraitre.

Pour sa carte blanche, Philippe Faucon a choisi un extrait de son film _Mes 17 an_s, ainsi qu'un film de Robert Bresson,