Ses paroles et sa voix à elle. Ses mélodies et ses sons à lui. Douze ans, qu’elle n’avait pas chanté autre chose que les mots des autres. Un disque est né de leur rencontre, "Oh ! Pardon tu dormais". Jane Birkin et Etienne Daho sont les invités d'Augustin Trapenard.

Etienne Daho (© Philippe de Poulpiquet ) et Jane Birkin © Getty

Dans années qu'il lui demandait de lui faire confiance et de faire un disque avec lui. Sur "Oh ! Pardon tu dormais", bientôt disponible, elle chante le manque, le désir, les fantômes avec intensité, violence et parfois, avec espièglerie. Jane Birkin et Etienne Daho sont dans Boomerang.

Carte blanche

Pour leur carte blanche, Jane Birkin et Etienne Daho ont choisi de reprendre "Moon River".

Extraits de l'entreien

Jane Birkin : "Dès que vous êtes amoureux, vous pensez que vous ne méritez pas cet amour. Il y a toute une machine se met en marche et qui fait que… Vous puez la défaite !"

Jane Birkin : "C’est merveilleux de chanter ses propres mots ! Avant, j’avais l’angoisse de ne pas être au niveau pour chanter les beautés que Serge me donnait. Mais là, c’était moi, c’était ma voix, et c’était une libération…"

Jane Birkin : "J’ai trouvé en Étienne un frère dans les sentiments, dans l’érotisme, dans ce plaisir de la souffrance... Il me semble qu’Étienne a toujours été dans ma vie. Ou plutôt, j’ai toujours voulu rentrer dans son monde, à lui."

Étienne Daho : "Mon but avec Jane était de sortir de l’image de la muse perpétuelle, pour montrer Jane comme artiste, comme maître d’œuvre, comme grand auteur. Je voulais qu’on montre ça, et je pense qu’on y est vraiment arrivés."

Jane Birkin : "Vous avez des idées, parfois pas mal écrites… Mais quand vous rencontrez quelqu’un qui taille dans vos textes, qui trouve que cela a une raison d’être, qui vous pousse, ça change tout. Étienne m’a donné des ailes !"

"Cette sensation de solitude, le soir, avec la personne que vous aimez, qui dort à vos côtés… Vous qui n’arrivez pas à dormir tant qu’il ne vous a pas dit : « je t’aime ». Et bien sûr, ça n’arrive jamais ! C’est ça l’album…" (album qui s'intitule, pour rappel, "Oh ! Pardon tu dormais")

Aller plus loin

Une réédition du dernier album d'Etienne Daho, Surf, sortira le 4 décembre.

Munkey Diaries et Post-Scriptum, les deux volumes des carnets intimes de Jane Birkin sont publiés aux éditions Fayard.

Programmation musicale

Jane Birkin / Etienne Daho - Oh! Pardon tu dormais