Elle est étoile de l'Opéra de Paris depuis 2013. Dès ce soir, elle fera sa rentrée sur les planches du Palais Garnier pour un hommage à Rudolf Noureev. Alice Renavand est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Alice Renavand en février 2020 à l'Opéra © Getty / Dominique Charriau

Nommée étoile en 2013 suite à sa prestation dans Le Parc d'Angelin Preljocaj, son parcours est celui de l'excellence. Elle nous fait danser, ce matin, dans les pas de Rudolf Noureev et de Pina Bausch, sur les envolées de Prokoviev, de Stravinsky et de Minkus. On parle de geste, de mouvement de corps et d'une institution confrontée à une crise sans précédent. Alice Renavand est dans Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Alice Renavand a choisi de nous faire découvrir le pas de deux de Cendrillon chorégraphié par Noureev, un extrait du Sacre du Printemps par Pina Bausch, ainsi qu'un passage du Don Quichotte de Noureev.

Programmation musicale