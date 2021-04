Considérés par les aficionados comme le groupe de métal le plus important au monde, adoubés par Metallica, vénérés par un public fidèle et international depuis vingt-cinq ans, leur 7ème album, "Fortitude", parait à la fin du mois. Mario et Joe Duplantier du groupe Gojira sont les invités d'Augustin Trapenard.

Gojira en concert au Brésil en 2015 © Maxppp / Antonio Lacerda/EFE/Newscom/

Ils sont quatre, ils sont français, et deux de ses membres sont frères. Ensemble, ils forment l'un des groupes de métal le plus influent au monde. Ils pratiquent une musique empreinte de spiritualité et traversée par une conscience écologique forte. Nommés aux Grammy Awards pour leur dernier disque, Magma, leur septième album Fortitude sort le 30 avril, et c'est un évènement! Ils sont venus nous parler de ce qui nous rassemble, de nature, mais aussi d'un genre musical méconnu : le métal. Joe et Mario Duplantier, du groupe Gojira, sont dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

[JOE] : "Ce qui nous donne de la force, c'est la musique. La jouer bien sûr, mais l'écouter aussi, avant tout. C'est l'une des choses les plus puissantes qui existent. Je peux écouter le même morceau mille fois, parce que ça me porte !"

[MARIO] : "j'ai vécu un véritable choc à 12 ans. Je ne m'intéressais qu'au sport, et Joe m'a fait écouter Orion de #Metallica : j'ai senti des vibrations dans tout mon corps. C'est ce qui m'a fait comprendre que je voulais faire du métal dans ma vie."

"Le métal est une musique complexe, elle n'est pas facile d'accès. C'est un mur de son, avec des fréquences qui font mal. Donc il faut la décoder, mais quand on s'y intéresse, on y trouve une richesse incroyable."

