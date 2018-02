Elle est l’une de nos plus grandes intellectuelles. Son œuvre mouvante, inclassable et indécidable, défait les cadres, les genres et les identités. Son nouveau livre, "Défions l’augure", vient de paraître aux éditions Galilé. Une invitation à la résistance et à la vie. Hélène Cixous est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Hélène Cixous en 2013 © AFP / FRED DUFOUR

"– Puisque tu as mal partout dans la poitrine, et de sombres pressentiments, ne va pas au combat, diffère, suis les indications des augures, quand nous sentons que la fin est proche, reculons, nous recommandait notre fidèle ami Horatio. Vous vous en souvenez ?

– Me retirer ? Jamais de la vie ! We defy augury ! Être, dit Hamlet, c’est défier l’augure. Je suis, donc j’irai. Il nous faut bien vivre, cette fois c’est décidé. Nous mortels, c’est-à-dire vivants, ne sommes-nous pas toujours tout près du Paradis, c’est-à-dire bien prêts dans un premier temps à le perdre, afin, dans un deuxième temps d’en voir la résurrection ? dit ce Livre. « The Readiness is all », Shakespeare est ici d’accord avec Montaigne.

C’est cette danse avec l’Augure que répète ce Livre. Le voici tout peuplé de co-mourants, de revenants et redevenants splendides, de commémourants, de personnages aimés relevés des néants, venus de tous les mondes et les continents, accourant d’un siècle à l’autre, de l’Allemagne à l’Afrique du Sud à l’Amérique du Sud, des Suds aux Nords et inversement, défiant l’oubli, se tirant de l’effacement,

Avertissements, présages, souvenirs des catastrophes, signes, pressentiments, songes, ont beau jeu de se multiplier comme les étoiles à Manhattan que l’on voit mieux du 107ème étage du World Trade Center que de Ground Zero, nous sommes faits pour reprendre la vie là où elle a été interrompue." (site de l'éditeur)

Programmation musicale

The Beatles, Blackbird / Petit fantôme, _Vivons caché_s

Carte blanche

Pour sa carte blanche a choisi de lire un texte inédit, La vie est une chasse.