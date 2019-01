Il est le musicien le plus primé aux Victoires de la musique ! Dans "Lettre infinie", son nouvel album, il renoue avec son alter ego à cornes, et signe un disque tout en intimité et déclaration. Matthieu Chédid, M, est l'invité d'Augustin Trapenard.

Matthieu Chédid © AFP / Valéry Hache

Il est sans doute le guitariste français le plus doué de sa génération. Il y a vingt ans, naissait son alter ego, costumé, cornu et déjanté ! Après l'avoir abandonné quelques années, il renoue avec lui dans "Lettre infinie", un album aux accents funk et pop, qui sortira le 25 janvier.

On parle d'engagement, de Jimi Hendrix, mais aussi de virtuosité, de France Gall et de Michel Berger avec M.

M sera en tournée dans toute la France. Retrouvez toutes les dates de son nouveau spectacle en cliquant ici.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, M a choisi de reprendre "La groupie de pianiste" de Michel Berger.

Programmation musicale

M - "Superchérie"