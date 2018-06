Elle est romancière et depuis la publication en auto édition des "Gens heureux lisent des livres et boivent du café", il y a cinq ans, ses livres se vendent par millions ! "À la lumière du petit matin", son sixième roman, vient de paraître chez Michel Lafon. Agnès Martin-Lugand est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Agnès Martin-Lugand © Maxppp / Daniel FOURAY

Dans À la lumière du petit matin, elle nous raconte la reconstruction d'une femme qui, à l'approche de la quarantaine et après divers évènements, se rend compte qu'elle a vécu dans le mensonge. On parle "feel good", musique, personnages et aventure romanesque, avec Agnès Martin-Lugand.

Programmation musicale

ALICIA KEYS, If I ain’t got you / LOUD, 56k

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Agnès Martin-Lugand a écrit un texte inédit.