Il est sociologue et écrivain. Depuis "En finir avec Eddy Bellegueule", il y a quatre ans, il continue d’analyser les mécanismes de la violence et de la domination sociale. "Qui a tué mon père", son nouveau livre, sous forme de réquisitoire, vient de paraitre. Edouard Louis est l'invité d'Augustin Trapenard.

Edouard Louis au Frankfurt Book Fair en October 2017 © AFP / Jan Haas / picture alliance / DPA

"L'histoire de ton corps accuse l'histoire politique"

Dans ce court texte, Edouard Louis, déclare son amour à son père et dresse la liste des hommes politiques responsables de sa chute. On parlera de l'importance du politique, de la construction du masculin, et aussi du pouvoir de l'art et des mots.

