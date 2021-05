Voilà bientôt dix ans qu’il promène sa mélancolie, ses octaves et son incroyable carrure sur scène et dans nos oreilles. Après quelques années de silence, il fait son grand retour avec "Eiskeller", son troisième album, qui parait aujourd’hui. Rover est l'invité d'Augustin Trapenard.

Rover le 21 avril 2021 © AFP / STEPHANE DE SAKUTIN

Acclamé par la critique depuis la parution de son premier disque, il est l'un de nos musiciens les plus passionnants et mystérieux. Son troisième album "Eiskeller", né dans une ancienne cave à glace à Bruxelles, parait aujourd'hui. On parle de son, de profondeur, du Liban, mais aussi de composition avec Rover, dans Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Rover a choisi de reprendre "I ve been loving you too long" d'Otis Redding.

Programmation musicale

ROVER – TO THIS TREE