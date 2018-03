La sortie de son nouvel album, "Toute latitude", fait évènement sur France Inter ! Cela méritait bien un Boomerang In Situ ! D'un studio d'enregistrement à Pigalle, au sommet de la Tour Bretagne à Nantes, en passant par un voyage en train, Augustin Trapenard a suivi Dominique A sur les chemins de la création !

Dominique A en février 2017 © Maxppp / Franck Dubray

"2018 sera une année à deux facettes pour Dominique A qui nous propose de suivre les deux fils rouges de sa carrière tel un diptyque.

Le premier volet, "Toute latitude", enregistré en groupe, fait la part belle au rock, à l'électrique et l’électronique. Il est accompagné d’images superbement oniriques, fruit d’une collaboration avec le réalisateur de films d’animations Sébastien Laudenbach, dont « La jeune fille sans main », qui a obtenu le prix du jury au festival international du film d'animation d'Annecy 2016.

Il faudra s’armer de patience et attendre octobre pour découvrir la suite, « La fragilité » et ses mélodies plus acoustiques et intimistes, enregistrée en solo cette fois-ci.



Ces deux sensibilités, qui font son ADN depuis 25 ans, Dominique A les exploitera sur la route dès le mois de mars au cours de deux tournées différentes qui devraient trouver un premier écho les 14 et 15 avril à la Philharmonie de Paris, lors d’un WE exceptionnel consacré à l’artiste.

En attendant, laissons Dominique A lui-même revenir sur ses "envies de son et d'écriture contradictoires" qui l'ont poussé à se lancer dans cet ambitieux projet et qui nous accompagnera tout au long de l’année 2018."

Retrouvez, toutes les dates de tournée de Dominique A en cliquant ici.

...et retrouvez, le, surtout, toute la journée sur France Inter pour sa journée spéciale !