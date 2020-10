On lui doit des films devenus cultes comme "Platoon", "Nés un 4 juillet", ou encore "Tueurs Nés". En cette période bien sombre, et alors que parait, aujourd’hui même, son autobiographie, "À la recherche de la lumière", il est venu dissiper quelques ombres. Oliver Stone est l'invité d'Augustin Trapenard.

Il est le cinéaste de l'Amérique, de son envers et de ses excès ! Personnage trouble, il raconte son histoire, pleine de démesure et de rêve, dans "À la recherche de la lumière". L'histoire d'un petit garçon né d'une Française et d'un Américain au lendemain de la seconde guerre mondiale; celle d'un jeune homme amoureux de littérature, qui s'engage dans la guerre Vietnam et qui voit sa vie basculer ; celle d'un homme qui se lance à corps perdu dans le 7ème art. Une véritable épopée !

Oliver Stone sera demain au Forum des images, pour une rencontre en public, ainsi que dimanche, à Lyon, pour le Festival Lumière, à l’occasion de la projection de son film "Nés un 4 juillet"

