Sa voix, ses arrangements et ses riffs de guitare font de lui un musicien reconnaissable entre mille ! Son onzième album, plus éclectique que jamais, "Raise vibration" sort aujourd'hui. On parle Etats Unis, soul, Aretha Franklin, technique, France et Johnny, avec Lenny Kravitz, invité d'Augustin Trapenard.

De son succès fracassant aux Trans musicales de Rennes il y a bientôt trente ans à aujourd'hui, en passant par sa collaboration avec Vanessa Paradis, il continue de transmettre son héritage musical dans toute sa diversité. De l'histoire, de l'émotion, des belles notes et des grands noms, avec Lenny Kravitz !

Programmation musicale

LENNY KRAVITZ – Low