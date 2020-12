Depuis une trentaine d’années, au détour d’objets comme son célèbre tabouret « Bishop », ou de décors pour l’hôtellerie et la restauration, elle a su imposer sa vision polyglotte et polychrome dans le monde du design et de l’architecture d’intérieur. India Mahdavi est l'invitée d'Augustin Trapenard.

India Mahdavi en janvier 2020 © Getty / Bertrand Rindoff Petroff

Nomade dans l'âme, son univers, en mêlant les cultures et brouillant les frontières, est une invitation au voyage. Diplômée en architecture, décoratrice et créatrice d'objets, à l’heure des confinements et reconfinements en pagaille, elle vient nous parler de l’importance de nos espaces intérieurs. India Mahdavi est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, India Mahdavi a souhaité entendre la voix du décorateur Christian Liaigre.

Programmation musicale

MILES DAVIS – Freddie Freeloader

P.R2B – Des rêves