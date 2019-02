Musicien et producteur, son univers tantôt pointu, tantôt pop, en a fait l’un des artistes les plus prolifiques et intrigants de son époque. Il a participé à DAU, un projet artistique pluridisciplinaire, immersif et en continu, actuellement à Paris. Brian Eno est l'invité d'Augustin Trapenard.

Musicien de talent, père de l' "ambiant music", il est aussi le producteur qui se cache derrière certains des plus grands succès de David Bowie, U2, Coldplay ou James Blake.

Pour DAU, le projet évènement du cinéaste russe Ilya Khrzhanovsky, actuellement et jusqu'au 17 février au Théâtre du Châtelet, au Théâtre de la Ville et au Centre Pompidou, il a créé six paysages sonores et développé un dispositif acoustique innovant.

On parle de l'URSS, de sons, de peinture et d'imagination avec Brian Eno.

Programmation musicale

Talking Heads - Once in a lifetime

Damso - Humains