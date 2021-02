Prix Nobel de la Paix, Président des États-Unis pendant huit ans, "Une terre promise", le premier tome de ses Mémoires est paru en novembre dernier chez Fayard. Avec nous, il revient sur son parcours, sur le pouvoir des mots et sur ses espoirs pour le monde de demain. Barack Obama est l'invité d'Augustin Trapenard.

Barack Obama au micro d'Augustin Trapenard © Radio France

A l’occasion de la sortie du premier tome de ses mémoires « Une terre promise » aux éditions Fayard, l’ancien président américain, prix Nobel de la paix, Barack Obama s’est confié à Augustin Trapenard et offre son interview-radio exclusive à France Inter.

Son histoire, digne d’une épopée, est celle d’un homme que rien ne prédestinait à accéder à la fonction suprême. Jeune, métisse, sans expérience, il a su convaincre par la force du récit qu’il proposait et incarner l'espoir d'une Amérique nouvelle. Dans « Une terre promise », il revient sur la naissance de son engagement citoyen, et sur les étapes qui ont jalonné sa première élection en 2008, alors que son pays était à l'aube d’une crise financière sans précédent. Observateur sans complaisance de sa propre action politique, il livre une analyse lucide des errances et des défis auxquels se confronte la démocratie américaine. Un récit fleuve, sincère et épique, qui témoigne à la fois de la force des mots et de leur impuissance. Barack Obama est dans Boomerang.

Programmation musicale

EMINEM - Lose yourself