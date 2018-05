Grande habituée du Festival du Cannes, elle y remportait, il y a douze ans, un prix d’interprétation féminine collectif pour "Volver" de Pedro Almodovar. Elle est de retour sur la croisette avec "Everybody knows" d’Ashgar Farhadi, film d’ouverture, en salles dès demain. Penélope Cruz est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Penelope Cruz en mars 2018 à Madrid © Getty / Pablo Cuadra

Pour ouvrir ce 71ème Festival de Cannes, rien de tel qu'une star du cinéma mondial ! Muse de Pedro Almodovar, Oscar du meilleur second rôle pour "Vicky Christina Barcelona", récemment récompensée par un César d'honneur, elle fera l'évènement, ce soir, aux côtés de Javier Bardem pour la montée des marches de Everybody Knows, un drame familial et psychologique du cinéaste iranien Asghar Farhadi. On parle magie du cinéma, égalité homme femme et cinéphilie avec Penélope Cruz.

Programmation musicale

Jeannette, Porque te vas ? / Françoise Hardy, Le large

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Penélope Cruz évoquera son premier long-métrage "Jamon Jamon" de Bigas Luna.

