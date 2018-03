Il déconstruit les mythes aux fondements de nos sociétés. Il est sociologue, philosophe et Professeur des Universités. Son nouveau livre, "Descente au cœur du mâle", sort aujourd’hui. Un ouvrage incontournable pour mieux saisir la nécessité du mouvement #metoo. Raphael Liogier est l'invité d'Augustin Trapenard.

Qu’est-ce qu’une femme aux yeux de nos sociétés contemporaines et comment devons-nous, collectivement, prendre conscience et réagir à ce nécessaire changement de paradigme ?

Après la lecture des fils Twitter de #MeToo et de #BalanceTonPorc, Raphaël Liogier ne pouvait pas rester passif et silencieux

Jamais une déflagration d’une telle ampleur n’avait mis en lumière le système patriarcal qui gouverne nos sociétés modernes.

L’auteur va au-delà en nous décrivant les racines de la plus profonde et de la plus longue injustice de l’histoire humaine. Les mythes fondateurs des grandes civilisations, les contes romantiques, les archétypes de Don Juan et de Casanova, et même les récits de « sociétés matriarcales » cachent une virilité négatrice de la volonté des femmes.

En fin de comptes, la négation du consentement des femmes et leur rabaissement systématique puisent leurs eaux dans la peur de leur liberté, une « angoisse de la superpuissance féminine ».

L’agonie du système viril continue de faire des dégâts mais la modernité, finalement, commence à prendre en compte sa promesse d’égalité grâce à la révolution #MeToo. Dans cette Descente au cœur du mâle, personne n’en sort indemne. Raphaël Liogier nous invite à prendre conscience de cette injustice et de faire le pari de l’égalité, d’une transvaluation des normes en vigueur.

Programmation musicale

Janis Joplin, Move Over / Alain Chamfort, Exister

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Raphaël Liogier a choisi d'entendre le discours de Simone Veil à l'Assemblée Nationale en 1974.