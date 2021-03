Dans le cadre d'une journée spéciale organisée à l'occasion de la journée des droits des femmes, en partenariat avec le magazine Marie-Claire, dont elle incarne l'un des huit visages de l'espoir, elle est venue nous parler d'égalité et de diversité ! Aïssa Maïga est l'invitée d'Augustin Trapenard.

AÏssa Maïga © Getty

Comédienne et réalisatrice, elle se bat pour plus de parité et de diversité au cinéma et dans la société. Dans le prolongement du livre Noire n’est pas mon métier dont elle était l’instigatrice, elle réalise avec Isabelle Simeoni Regard Noir, un road-movie documentaire diffusé le 16 mars sur Canal . Elle y explore, des Etats-Unis au Brésil en passant par le Danemark, les pistes d’un progrès vers plus de diversité et moins de stéréotypes. On revient sur une vie de cinéma et d'engagement. Aïssa Maïga est dans Boomerang.

Aïssa Maïga sera présidente du jury du Festival de Luchon du 10 au 14 mars.

Extraits de l'entretien

"Je ne peux pas décréter seule que la page est tournée depuis les Césars de l'an dernier. Mais de là où je suis, je sens une dynamique inédite pour les droits des femmes, qui irrigue toute la société."

"La façon dont on crée des personnages, dont on écrit des histoires, a un impact direct sur nos comportements et nos liens sociaux. Il faut inventer de nouveaux récits. J'ai foi dans la capacité de créer."

"En 20 ans de lutte pour la visibilité des personnes noires sur les écrans français,la situation s'est améliorée. Mais il y a un système d'exceptionalité dont il ne faut pas se contenter:si on n'est pas l'exception qui confirme la règle, ça reste très difficile."

"Entre l'héritage de liberté que m'a transmis mon père, et la réalité de l'existence des corps noirs dans l'espace public, il y a un contentieux. Quand mes fils sortent le soir, je leur dis "tu la fermes et tu fais attention", parce que j'ai peur."

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Aïssa Maïga a choisi de lire un texte de Toni Morrison.

Programmation musicale