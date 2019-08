Prix Nobel de Littérature, elle est l’écrivain de la mémoire du peuple noir américain. À la veille d'une élection historique, elle fait le point sur la situation de son pays.

Toni Morrison © Getty / Daniel Boczarski

Elle est l’écrivain de la mémoire du peuple noir américain et de son histoire, celle, d’une identité bafouée et soumise à la dictature du regard de l’homme blanc. De L'oeil le plus bleu à Délivrances en passant par Beloved elle exhume les fantômes de l’esclavage et de la ségrégation qui planent encore sur la société américaine. Toni Morrison a accepté de rencontrer Augustin Trapenard pour un entretien exclusif à moins de 24 heures du résultat des élections présidentielles.

La traduction simultanée est assurée par Eve Dayre.

Extraits de l'émission

Programmation musicale