De ses sketches sur les planches des cafés théâtres il y a dix ans, en passant par la série "Soda", jusqu'aux comédies sur grand écran qui attirent désormais des millions de spectateurs, il est devenu l’un des humoristes et comédiens les plus jeunes et les plus populaires. Kev Adams est l'invité d'Augustin Trapenard.

Kev Adams, Festival de Cannes 2016 © AFP / Valéry Hache

Synopsis

Gabriel est un love addict, un amoureux compulsif des femmes. Un sourire, un regard, un parfum… Il craque. Mais à force de dérapages de plus en plus acrobatiques entre sa vie sociale et sa vie professionnelle, Gabriel est totalement grillé. Bien décidé à changer (ou du moins à essayer), il recourt aux services d’une agence de « Minder », sorte de coach personnel 2.0. C’est Marie-Zoé, aux méthodes plutôt atypiques, qui va prendre en main le cas de Gabriel pour une thérapie de choc …

James Brown, Sex Machine / Brigitte, Sauver ma peau