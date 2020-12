Prix Nobel de Littérature 2018, son œuvre inclassable, tissée de constellations de voix et de regards, brouille toutes les frontières. Son discours du Nobel et "Histoires bizarroïdes", un recueil de nouvelles, viennent de paraitre. Olga Tokarczuk est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Olga Tokarczuk en Italie en septembre 2020 © Getty / Leonardo Cendamo

Elle est une immense figure de la littérature polonaise. Face à tout ce qui nous manque, aux angoisses et aux incertitudes, elle tente d'inventer une nouvelle manière de raconter les histoires. Dans Le tendre narrateur, son discours du Nobel, elle dresse le constat d'un monde en crise et réfléchit à la place de la littérature et du roman aujourd'hui. Olga Tokarczuk est dans Boomerang.

Retrouvez toutes les oeuvres d'Olga Tokarczuk, publiées en éditions Noir sur Blanc en cliquant ici.

La traduction simultanée est assurée par Ewa Pawlikowska.

Programmation musicale

JOAN BAEZ – Another World