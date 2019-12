Elle était l’un des visages et l’une des voix les plus iconiques de la Nouvelle Vague. Vous la connaissez comédienne et chanteuse, mais elle était aussi réalisatrice. L'actrice Anna Karina s'est éteinte des suites d'un cancer. Réécoutez-là, réécoutez son enthousiasme, au micro d'Augustin Trapenard

Anna Karina dans Pierrot le Fou © AFP / JEAN LUC GODARD / SNC / COLLECTION CHRISTOPHEL

"Moi j'ai une toute petite ligne de chance" chantait-elle dans Pierrot le fou, de Jean-Luc Godard. A en croire l'actrice, la réalité de sa vie fut toute autre. Elle s'exprimait au micro d'Augustin Trapenard pour la ressortie de son film "Vivre ensemble".

D'origine danoise, l'actrice avait choisi Paris, où elle s'est éteinte à l'âge de 79 ans, des suites d'un cancer. Icône de la Nouvelle vague, elle avait tourné 7 films avec Godard, son compagnon à l'époque.

J'ai adoré être choisie par un metteur en scène. Parce que quand on est choisi, on se sent aimé.

Avec Jean-Luc, cependant, elle témoigne de la difficulté de travailler "parce qu'on avait toujours le texte au dernier moment". Mais l'actrice de reconnaître qu'il avait quelque chose d'extraordinaire.

De l'influence de Godard sur ses films à elle :

J'ai beaucoup appris avec Jean-Luc, mais aussi avec Visconti.

Toujours espiègle, l'actrice confiait son amour pour le cinéma. Et d'ailleurs elle soulignait, à la surprise d'Augustin Trapenard, qu'elle avait vu cinq fois "Bienvenue chez les Ch'tis".

Synospis de "Vivre ensemble"

"Alain, la trentaine, est professeur d'histoire et mène avec Sylvie une vie bien rangée. A Saint-Germain-des-Prés, il rencontre Julie, femme fantasque et très libre, et quitte peu de temps après Sylvie. L'insouciance le gagne : souvent absent à ses cours, il finit par ne plus aller travailler. Julie décide de partir en vacances avec lui à New York, où, en pleine vie de bohème, elle lui annonce qu'elle est enceinte. De retour à Paris, Alain a beaucoup changé ; il boit, se drogue, et passe de boulot en boulot. L'arrivée de l'enfant change également Julie, qui devient plus sérieuse et travaille. A la suite d'une querelle, Alain part ; il s'installe chez Jacky, un copain. Julie, apprenant son état de délabrement par une amie, part à sa recherche." (site de Malavida)

Je suis une aventurière, le nouveau disque d'Anna Karina réunissant ses plus beaux titres et plusieurs inédits, sortira le 23 février.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Anna Karina a choisi le poème Green, de Paul Verlaine.

Programmation musicale

Anna Karina - Sous le soleil exactement / Nerd, Kendrick Lamar - Don’t do it