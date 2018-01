Il vient de fêter ses 45 ans de carrière. Après 5 ans d’absence, son album, "Respect", sort vendredi – un disque d'aujourd'hui, d'ouverture et de tolérance, né après le rassemblement du 11 janvier 2015. Yves Duteil est l'invité d'Augustin Trapenard.

Yves Duteil © Getty / Kristy Sparow

Il a chanté "Prendre un enfant par la main", "Le petit bois", "La puce et le pianiste" ou "J'ai la guitare qui me démange". Il continue à promener sa douce bienveillance sur le monde qui l'entoure, entre engagement politique et poésie. Yves Duteil sera en concert à l'Alhambra les 20 et 21 janvier.

Programmation musicale

Yves DUTEIL, Le passeur de lumières

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Yves Duteil a choisi de reprendre une chanson de Louis Chédid, On ne dit jamais assez aux gens qu’on aime qu’on les aime