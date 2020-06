Auteur, compositeur, interprète, metteur en scène et réalisateur, sa rencontre avec celui qu’il appelle son frère a décidé de son destin. En cette période trouble et décisive, il vient faire souffler les mots de la révolte, de la fraternité et de la paix. Abd Al Malik est l'invité d'Augustin Trapenard.

Abd Al Malik en octobre 2019 à Paris © Getty / Stephane Cardinale - Corbis

Artiste complet, citoyen investi et poète révolté, son art est celui du dialogue. Il vient nous parler de la résonance des mots d'Albert Camus aujourd'hui, du besoin de fraternité, du pouvoir rédempteur de la culture et de l'art. On évoquera aussi son dernier projet, Le jeune noir à l'épée. Abd Al Malik est l'invité d'Augustin Trapenard.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Abd Al Malik a écrit une lettre à Albert Camus et un autre texte inédit.

Programmation musicale

ABD AL MALIK - Eux