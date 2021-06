Elle est la voix, la plume, la guitare et le visage iconique du groupe écossais Texas. En trente-cinq ans, ils ont vendu plus de 40 millions de disques, écumé le monde entier, et ce n’est pas prêt de s’arrêter. "Hi",leur onzième album, vient de paraitre. Sharleen Spiteri est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Sharleen Spiteri © Getty

Avec le groupe Texas elle a atteint les sommets du succès, à une époque où les femmes étaient encore plus rares qu'aujourd'hui dans l'industrie de la musique. Véritable icône, amoureuse de cinéma et de musique de films, elle revient, avec un franc parler qui la caractérise, sur son parcours hors du commun et les errances de notre époque. Sharleen Spiteri est dans Boomerang.

La traduction simultanée est assurée par Hélène Joguet.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Sharleen Spiteri a choisi de reprendre "To love Somebody" des Bee Gees.

Programmation musicale

TEXAS - M. Haze