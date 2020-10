Pour la quatrième année consécutive, son restaurant à l’hôtel de La Monnaie a été élu meilleur restaurant du monde. Il vient nous parler des défis auxquels sont confrontés les mondes de la restauration et de la gastronomie. Guy Savoy est l'invité d'Augustin Trapenard.

Guy Savoy en mai 2020 à Paris © AFP / Christophe ARCHAMBAULT

Triplement étoilé, il est de ceux qui fait rayonner le savoir faire de la gastronomie française dans le monde. En cette période plus qu'incertaine, il vient réveiller nos sens, et nous parle de savoir faire, de sorbet, de jouissance, mais aussi des défis auxquels sont confrontés les mondes de la restauration et de la gastronomie. Guy Savoy est dans Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Guy Savoy a choisi de révéler la recette de châtaignes au lait de sa mère.

Programmation musicale